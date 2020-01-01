Настойка водяного перца – инструкция по применению, показания, отзывы

Настойка водяного перца – инструкция по применению, показания, отзывы

Сегодня мы опишем инструкцию к применению настойки водяного перца, наметим показания и противопоказания, лечебные свойства, расскажем на сайте alter-zdrav.ru, как...

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Эндопротезирование тазобедренного сустава — операция, реабилитация, упражнения

Эндопротезирование тазобедренного сустава — операция, реабилитация, упражнения

Сегодня на alter-zdrav.ru мы поговорим об эндопротезировании тазобедренного сустава, довольно часто рекомендуемой операции при сильной изношенности данного сустава,...

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Трава Мокрица – лечебные свойства и противопоказания, применение

Трава Мокрица – лечебные свойства и противопоказания, применение

Сегодня поговорим и траве Мокрице, ее лечебных свойствах и противопоказаниях, опишем на alter-zdrav.ru применение лекарственного растения в рецептах народной...

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Легочный фиброз — причины, симптомы, диагностика, осложнения, лечение

Легочный фиброз — причины, симптомы, диагностика, осложнения, лечение

Сегодня мы поговорим о легочном фиброзе, тяжелом осложнении, которое сейчас на слуху в связи с распространением коронавирусной инфекции. Рассмотрим на alter-zdrav.ru...

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Гриб веселка — лечебные свойства и противопоказания, применение

Гриб веселка — лечебные свойства и противопоказания, применение

Сегодня мы поговорим о грибе веселка, его лечебных свойствах и противопоказаниях, применении в рецептах народной медицины и кулинарии, расскажем на alter-zdrav.ru, как...

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Виниры для зубов — что это и для чего нужны, этапы установки, противопоказания

Виниры для зубов — что это и для чего нужны, этапы установки, противопоказания

Сегодня мы поговорим о винирах для зубов, расскажем, что это такое, для чего они нужны в стоматологической практике, какие есть виды винировых пластин, распишем на...

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Автор - Светлана Кучер
Мне 46 лет, имею медицинское и психологическое образование, пишу о здоровье потому, что оно - самое главное в жизни. Когда все болит, нет желания ни радоваться, ни чего-то достигать. Верю, что человек для своего оздоровления способен сделать даже невозможное. В здоровье больше всего нуждаешься, когда его уже нет! Читайте блог alter-zdrav.ru, применяйте полученные знания, и здоровье к вам вернется!

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