Автор - Светлана Кучер

Мне 46 лет, имею медицинское и психологическое образование, пишу о здоровье потому, что оно - самое главное в жизни. Когда все болит, нет желания ни радоваться, ни чего-то достигать. Верю, что человек для своего оздоровления способен сделать даже невозможное. В здоровье больше всего нуждаешься, когда его уже нет! Читайте блог alter-zdrav.ru, применяйте полученные знания, и здоровье к вам вернется!